Требуйтся дизайнер для создания DVD обложек. Оплата за обложку -3 USD (в эту стоимость входит поиск нужных картинок)
Дизайн модуля 1/1
Требуется разработать в кореле дизайн модуля 1/1(20,5 см x 29,5 см) для журнала.
Это имиджевый модуль.
По информации которая там должна быть размещена:
1. Лого «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
2. Наше название «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг»
3. Адрес и телефон
4. Электронная почта ( [email protected] )
Данный модуль должен отразить преобразование компании из ЕВРОБЕТОНА в ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг. Важно показать, что производство бетона – одно из главных направлений деятельности компании, но в тоже время мы значительно расширили спектр нашей работы, СТАВ ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ: ЗАНИМЯСЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ И СТРОИТЕЛЬСТВОМ промышленных сооружений, дорог и мостов, то есть промышленной инфраструктурой.
Как вариант можно изобразить:
В центре строительная площадка, стиль индустриал. Бетононасос заливает плиту (площадь). На фоне залитого бетона проступает название компании в оранжевых цветах.
Либо как вариант: из распущенной стрелы бетононасоса бетон как растекаясь по вертикальной поверхности образует слово «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг».
Требуется взрывной креативный стиль, яркий, броский.
Вся дополнительная информация в аттаче http://ifolder.ru/6728900
Обязательно использовать фирменный стиль, фирменные цвета(см аттач). Фирменные шрифты вышлю исполнителю после конкурса.
За качественную работу возможна дополнительная премия.
Заявки фрилансеров
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