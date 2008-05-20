Дизайн модуля 1/1

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок363 просмотра
#1$

Требуется разработать в кореле дизайн модуля 1/1(20,5 см x 29,5 см) для журнала.

Это имиджевый модуль.

По информации которая там должна быть размещена:

1. Лого «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

2. Наше название «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг»

3. Адрес и телефон

4. Электронная почта ( [email protected] )

Данный модуль должен отразить преобразование компании из ЕВРОБЕТОНА в ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг. Важно показать, что производство бетона – одно из главных направлений деятельности компании, но в тоже время мы значительно расширили спектр нашей работы, СТАВ ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ: ЗАНИМЯСЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ И СТРОИТЕЛЬСТВОМ промышленных сооружений, дорог и мостов, то есть промышленной инфраструктурой.

Как вариант можно изобразить:

В центре строительная площадка, стиль индустриал. Бетононасос заливает плиту (площадь). На фоне залитого бетона проступает название компании в оранжевых цветах.

Либо как вариант: из распущенной стрелы бетононасоса бетон как растекаясь по вертикальной поверхности образует слово «ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг».

Требуется взрывной креативный стиль, яркий, броский.

Вся дополнительная информация в аттаче http://ifolder.ru/6728900

Обязательно использовать фирменный стиль, фирменные цвета(см аттач). Фирменные шрифты вышлю исполнителю после конкурса.

За качественную работу возможна дополнительная премия.

17 лет назад
sias
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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