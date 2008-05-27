Изготовить макет для печати

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок404 просмотра

Необходимо изготовить серию макетов по заданной тематике на основе готовых jpg - файлов. Формат файла - corel draw.

17 лет назад
Messer
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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