Создание дизайн-макета буклета компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт23 заявки473 просмотра

Требуется создать дизайн-макет буклета о комании.

Формат - А4, книжка, со вкладками (4 штуки наподобие энциклопедий, записных книжек и т.п.).

5 разделов:

1. Титул (1 страница)

2. О компании (страница 2-3)

3. Описание технологии (страница 4-5)

4. Продукция (оформление в виде кармана для флаерсов на последней странице) - 7 страница (6 страница под фон, картинки без текста)

5. Премии, награды, патенты, достижения (8 страница, бэк)

Итого 8 страниц (3 разворота, фронт, бэк)

Буклет планируется на двух языках: английский и китайский. Каждый язык будет располагаться на половине разворота.

Ориентировка - оптовые клиенты, дистрибьюторы, госпитали.

Продукция в основном медицинского назначения, для сохранения и восстановления здоровья (не только людей).

Требования к оформлению:

1. Использование абстрактной графики с симетричными фракталами (образцы и принципы построения есть в CDR)

2. Использование логотипа компании, шрифта и т.п.

Основной сайт - http://atlifematrix.com

Пожалуйста давайте ссылки на реальные порт-фолио, желательно с возможностью проверить реализацию ваших работ.

17 лет назад
rrecrutt
55 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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