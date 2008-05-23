Необходимо придумать интересную, яркую и веселую открытку. Тематика - с днем рожденья любимую девушку.
Создание дизайн-макета буклета компании
Требуется создать дизайн-макет буклета о комании.
Формат - А4, книжка, со вкладками (4 штуки наподобие энциклопедий, записных книжек и т.п.).
5 разделов:
1. Титул (1 страница)
2. О компании (страница 2-3)
3. Описание технологии (страница 4-5)
4. Продукция (оформление в виде кармана для флаерсов на последней странице) - 7 страница (6 страница под фон, картинки без текста)
5. Премии, награды, патенты, достижения (8 страница, бэк)
Итого 8 страниц (3 разворота, фронт, бэк)
Буклет планируется на двух языках: английский и китайский. Каждый язык будет располагаться на половине разворота.
Ориентировка - оптовые клиенты, дистрибьюторы, госпитали.
Продукция в основном медицинского назначения, для сохранения и восстановления здоровья (не только людей).
Требования к оформлению:
1. Использование абстрактной графики с симетричными фракталами (образцы и принципы построения есть в CDR)
2. Использование логотипа компании, шрифта и т.п.
Основной сайт - http://atlifematrix.com
Пожалуйста давайте ссылки на реальные порт-фолио, желательно с возможностью проверить реализацию ваших работ.
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