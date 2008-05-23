Изготовить макет в coreldraw

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт14 заявок432 просмотра

Необходимо найти оригиналы или нарисовать картинки по аналогу внести небольшие изменения в шрифт для последующей печати на большом формате.

CorelDRAW
17 лет назад
Messer
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров