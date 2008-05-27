Здравствуйте! Есть сайт royal-design.ru нужно создать листовку-рекламку для рассылки по инету с целью привлечения клиентов. Позже будет необходима листовка для рассылки в евро-конвертах.
Переверстать евробуклет с описанием услуг фирмы.
Наша фирма — учебный центр, где проводят различные компьютерные курсы. В евро буклете, который находится внутри вложения описаны все наши курсы, расписание, цены, адреса и т.п.
Сейчас этот буклет выглядит жалко. В приложенном архиве вы найдете: фирменный стиль: логотип + бланк (бланк приложен только для оценки всего фирстиля это не значит, что он должен быть таким!), сделанный в Microsoft Word действующий буклет и новый дизайн сайта, который еще не совсем доработан, но концепция будет такая.
Задача: используя фирменный стиль и НЕМНОГО опираясь на новый дизайн сайта сверстать в InDesign (это важно) новый евро буклет. Очень важно, чтоб верстка была ПО ВСЕМ правилам типографики, в т.ч. и по основным заветам: http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/
Буклет будет печататься в цвете. Предпочтительны пастельные, светлые цвета.
Условия: я не знаю сколько сейчас стоит такая работа, потому предлагаю вам самостоятельно оценить свой труд в пределах разумных цен. В любом случае сотрудничать я готов на условиях, которые описаны у меня в профиле: я вижу предварительный макет в виде картинки. Вы получаете предоплату. После завершения работы окончательный расчет. Оплата ЯД или ВМЗ — на ваш выбор.
Наличие подобных работ в портфолио было бы просто восхитительно.
Очень хотелось бы, чтоб к вечеру среды был готов предварительный (а может и полный) макет.
Этот проект не просто на верстку, но и на дизайнерскую составляющую.
P.S. старый сайт здесь: http://nashkurs.ru на него опираться не следуюет. Даю лишь для полноты информации.
P.S.2 новый сайт и новый буклет это начало глобального изменения в нашей фирме. Человеку, который сделает это проект будет предложено дальнейшей сотрудничество: необходимо будет сделать свой буклет с описанием каждого курса отдельно.
P.S.3 если вы находитесь в Санкт-Петербурге, то можно встретится и более наглядно на все посмотреть, почитать и обсудить.
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