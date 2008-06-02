Перевести визитку в вектор. AI

Есть визитка в фотошопе cs3. Необходимо перевести ее в вектор в Adobe Illustrator.

На визитке 2 графических элемента: 1. есть в векторе — маска в верхнем правом углу (см. во вложении). 2. это курсор и его надо будет отрисовать.

Шрифты стандратные: Arial и Myriad Pro. Текст должен быть переведен в кривые.

Условия для печати визиток: "Размер стандартной визитки - 90 х 50мм. Погрешность при резке - 1мм. Вынос фона или фонового рисунка за края изделия должен составлять не менее 2-3 мм. Поля, от краев изделия до текста или до других значимых объектов, должны составлять не менее 5 мм."

Пожалуйста, учтите это.

Цена вопроса 15 долларов. Оплата ВМЗ или Яндекс Деньги.

Предоплаты нет.

А еще, если вы хороший полиграфист посмотрите этот проект: http://weblancer.net/projects/56351.html