Перевести визитку в вектор. AI

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок350 просмотров

Есть визитка в фотошопе cs3. Необходимо перевести ее в вектор в Adobe Illustrator.

На визитке 2 графических элемента: 1. есть в векторе — маска в верхнем правом углу (см. во вложении). 2. это курсор и его надо будет отрисовать.

Шрифты стандратные: Arial и Myriad Pro. Текст должен быть переведен в кривые.

Условия для печати визиток: "Размер стандартной визитки - 90 х 50мм. Погрешность при резке - 1мм. Вынос фона или фонового рисунка за края изделия должен составлять не менее 2-3 мм. Поля, от краев изделия до текста или до других значимых объектов, должны составлять не менее 5 мм."

Пожалуйста, учтите это.

Цена вопроса 15 долларов. Оплата ВМЗ или Яндекс Деньги.

Предоплаты нет.

А еще, если вы хороший полиграфист посмотрите этот проект: http://weblancer.net/projects/56351.html

HTML
17 лет назад
zsr
50 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$15
1 день
Кроме того, что Диана очень приятна в общении — тактична и вежлива, она еще великолепный профессионал и знаток своего дела. Уровень выполнения задания выше всяких похвал. А больше всего меня поразило то, что она не стала торговаться, спрашивать всякие глупости, проситься сразу исполнителем... она просто взяла и сделала свою работу на отлично, без лишних слов и ошибок, а это и есть критерий, который отделяет любителей и профи.
Четкое ТЗ + пример того, что в итоге должно получится - с удовольствием выполнила работу над данным проектом. Заказчик замечательный! Всегда на связи, благодаря чему сработались очень быстро. Заплатил даже больше, чем написано в проекте ;) Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад