Наша фирма — учебный центр, где проводят различные компьютерные курсы. В евро буклете, который находится внутри вложения описаны все наши курсы, расписание, цены, адреса и т.п. Сейчас этот буклет выглядит жалко. В приложенном архиве ...
Перевести визитку в вектор. AI
Есть визитка в фотошопе cs3. Необходимо перевести ее в вектор в Adobe Illustrator.
На визитке 2 графических элемента: 1. есть в векторе — маска в верхнем правом углу (см. во вложении). 2. это курсор и его надо будет отрисовать.
Шрифты стандратные: Arial и Myriad Pro. Текст должен быть переведен в кривые.
Условия для печати визиток: "Размер стандартной визитки - 90 х 50мм. Погрешность при резке - 1мм. Вынос фона или фонового рисунка за края изделия должен составлять не менее 2-3 мм. Поля, от краев изделия до текста или до других значимых объектов, должны составлять не менее 5 мм."
Пожалуйста, учтите это.
Цена вопроса 15 долларов. Оплата ВМЗ или Яндекс Деньги.
Предоплаты нет.
А еще, если вы хороший полиграфист посмотрите этот проект: http://weblancer.net/projects/56351.html
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