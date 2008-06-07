Нужна Гильош-сетка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок279 просмотров

Здравствуйте!

Встала необходимость разработать фирменный бланк с Гильош-сетками (чем больше, тем лучше).

Подскажите, где ее можно нарисовать?

Кто возьмется помочь с отрисовкой?..

Спасибо)

17 лет назад
dmitrij-mitvol
Дмитрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

44654
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Качественно и в срок.

Заявки фрилансеров

44654
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад