Дизайн папки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок482 просмотра
#1$

Необходимо сделать дизайн папки для листовок А4 (в разложенном виде А3+).

Идея дизайна - несколько "разбросанных" небольших фотографий по тематике (www.trophy-life.ru), плюс, может быть, надписи про услуги. Принимаются и другие идеи для умеренно стильной папки.

Срок 2-3 дня. Верстка в Corel Draw (в кривые не переводить).

17 лет назад
stasafon
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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