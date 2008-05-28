# 1 — $

Необходимо сделать дизайн папки для листовок А4 (в разложенном виде А3+).

Идея дизайна - несколько "разбросанных" небольших фотографий по тематике (www.trophy-life.ru), плюс, может быть, надписи про услуги. Принимаются и другие идеи для умеренно стильной папки.

Срок 2-3 дня. Верстка в Corel Draw (в кривые не переводить).