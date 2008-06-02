Визитки (бумажные)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт50 заявок499 просмотров

Господа, спасибо всем откликнувшимся, проект выполнен.

Нужен макет визиток, логотип уже есть в нужном качестве.

Просто сам макет, без особых претензий: скромно и гармонично)

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Спасибо.

17 лет назад
JULIA_
50 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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