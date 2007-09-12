Придумать креативную визитку

Сделать макет (Corel) визитки XXI века.

Примеры http://ex.by/2007/09/12/kreativ_v_vizitkakh.html

http://www.adme.ru/kreativnyj_obzor/2008/03/26/20999/

http://www.flickr.com/photos/dailypoetics/sets/72057594104389710/

По визитке должно быть видно, что владелец бизнесмен (недвижимость, финансы, транспорт-автобусные перевозки),

но не должно быть ни должности, ни адреса компании, только личное - e-mail, мобильный телефон, ICQ.

Данные все есть в информации обо мне.

Жду свежих идей!