Нужен набор фирменных обоев на рабочий стол и заставок. Количество изображений для комплекта до 10-12 штук. От меня - логотип, набор фотографий высокого разрешения с колбасой, пример фирменной раздатки. Компания - ...
Разработать 10 вариантов дизайна визиток
Нужно разработать 10 вариантов визиток с фотографией. Логотип имеется.
5 разных вариантов с одним лого, 5 с другим.
Подробности в асю, оставляйте предложения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте. Нужно нарисовать буклетик на тематику ногтей. Он бдет красочным и тд. Бюджет небольшой - писать в icq 423988554. Постоянное сотрудничество.Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать макет полиграфической продукции А4, сходный с буклетом в три сложения. Есть фон - макет заставки сайта, требуемого качества, который желательно приспособить к формату бумаги А4, и разместить несколько надписей и три картинки. Возможно, ...Верстка полиграфии41 заявкаЗакрыт17 лет назад
Господа, спасибо всем откликнувшимся, проект выполнен. Нужен макет визиток, логотип уже есть в нужном качестве. Просто сам макет, без особых претензий: скромно и гармонично) Аккаунт не работает - ...Верстка полиграфии50 заявокЗакрыт17 лет назад
Макет для афиши Евро-2008, размер 50смх73см в формате .cdr. В макете должна быть таблица расписаний матчей, цвета фирменные евро-2008, два логотипа один наш один евро-2008, в тексте - прямые трансляции... и т.п.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Здравствуйте! Встала необходимость разработать фирменный бланк с Гильош-сетками (чем больше, тем лучше). Подскажите, где ее можно нарисовать? Кто возьмется помочь с отрисовкой?.. Спасибо)Завершен17 лет назад
Необходимо сделать дизайн папки для листовок А4 (в разложенном виде А3+). Идея дизайна - несколько "разбросанных" небольших фотографий по тематике (www.trophy-life.ru), плюс, может быть, надписи про услуги. Принимаются и другие идеи для ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Есть лефлет (А4, 2 сложения), собранный в MS office publisher. Необходимо отрисовать его в формат eps и расположить для печати на листе А3. Дело срочное, хотелось бы уже ...Завершен17 лет назад
Необходимо создать макет каталога с продукцией компании ООО "Взор" (www.vzor.nnov.ru) для дальнейшей печати.Верстка полиграфии54 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть визитка в фотошопе cs3. Необходимо перевести ее в вектор в Adobe Illustrator. На визитке 2 графических элемента: 1. есть в векторе — маска в верхнем правом углу (см. во вложении). 2. это курсор ...Завершен17 лет назад