Разработать 10 вариантов дизайна визиток

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен33 заявки369 просмотров

Нужно разработать 10 вариантов визиток с фотографией. Логотип имеется.

5 разных вариантов с одним лого, 5 с другим.

Подробности в асю, оставляйте предложения.

17 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

DizDeniz
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)
17 лет назад
$250
3 дня
Очень качество, быстро, за 24 часа. Советую.
На редкость очень надежный и пунктуальный заказчик. Интересная тематика, которая позволяет реализовать творческий потенциал. Оплата в указанные сроки, все четко, грамотно, без каких-либо проблем. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Желаю удачи и спасибо за интересную работу! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DizDeniz
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)
17 лет назад

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