Разработать 10 вариантов дизайна визиток

На редкость очень надежный и пунктуальный заказчик. Интересная тематика, которая позволяет реализовать творческий потенциал. Оплата в указанные сроки, все четко, грамотно, без каких-либо проблем. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Желаю удачи и спасибо за интересную работу! Рекомендую!