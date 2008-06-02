Макет А4 в три сложения двусторонний

Необходимо создать макет полиграфической продукции А4, сходный с буклетом в три сложения. Есть фон - макет заставки сайта, требуемого качества, который желательно приспособить к формату бумаги А4, и разместить несколько надписей и три картинки. Возможно, с обратной стороны немного изменим текстовую информацию - фон тот же.

Если это неосуществимо - будем вместе придумывать выход.