Макеты наклеек

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок306 просмотров

Требуется дизайнер с фантазией, желательно художник с опытом работы в полиграфии ( либо с печатной продукцией ) и знанием тонкостей печати плоттера.

Необходимо изготовить макеты наклеек для терминалов, а так же подготовить их к печати с учетом требований типографии (см. вложенный файл). Ознакомиться с требованиями и Т.З.

В ТЗ особое внимание обратите на «Требования к макетам»

С предложениями обращайтесь по ICQ 497-807-979, общение продолжим только с теми, кто прочитал ТЗ и реально оценивает свои возможности.

17 лет назад
Media-S
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ash_e
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
26 отзывов(-1)
17 лет назад
$160
10 дней

Заявки фрилансеров

ash_e
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
26 отзывов(-1)
17 лет назад

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