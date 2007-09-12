Требуется дизайнер с фантазией, желательно художник с опытом работы в полиграфии ( либо с печатной продукцией ) и знанием тонкостей печати плоттера.

Необходимо изготовить макеты наклеек для терминалов, а так же подготовить их к печати с учетом требований типографии (см. вложенный файл). Ознакомиться с требованиями и Т.З.

В ТЗ особое внимание обратите на «Требования к макетам»

С предложениями обращайтесь по ICQ 497-807-979, общение продолжим только с теми, кто прочитал ТЗ и реально оценивает свои возможности.