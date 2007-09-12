Срочно!Нужен дизайн входного билета на клубное шоу

Срочно! Сегодня!

Нужен дизайн входного билета на клубное шоу.

1. Перевести в вектор текстовый логотип из джипега

2.Сделать флаер-билет

Размер 1/8 от листа А4.

Фотографии Ваши.

Тематика: Стрип шоу

Возможно: изображение топ-лесс танцовщицы, можно у пилона или очертания женского силуэта с акцентом на задницу.

Желательно чтобы не читая текст было ясно о чем речь: стриптиз + релаксация

Надписи:

TIKET

FunnyTime Tonight

Show & SPA

Phone: +3 (806) 762-04-52

справа отрывная часть, разметка пунктиром на ней надпись: entrance

Сдача:

250 ДПА

Корел до 12 версии в шрифтах (шрифт приложить) + в кривых,

Поля на резку 2мм.

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Времени нет, поэтому чего-то невероятного не ожидаю.