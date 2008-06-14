Корпоративный буклет

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт2 заявки289 просмотров
#1$

Требуется разработать ки-вижуал для корпоративного буклета (первая+последняя страница и внутренний разворот)

По срокам - это скорее вызов себе нежели полноценный проект - дедайн понедельник 17:00 (16.06.08).

Кто не струсил - качаем вордфайл - и в бой.

Незабываем вконце указывать цену за каждый из своих вижуалов, а также цену за 16 страниц подобной роботы.

17 лет назад
petrenku
Oleksiy 
73 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сертификаты об обучении

    $30

    Необходимо разработать дизайн (желательно, несколько вариантов) сертификатов для центра обучения, которые выдаются после прохождения курсов обучающимся. Краткое ТЗ: Размеры- А4, способ печати- цветной струйный принтер на матовой фото-бумаге (180гр.). Никаких спецотделок. Все ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка буклета

    $250

    Необходимо разработать буклет. А4 в 2 биговки. Есть логотип, фотографии и текст, а остальное на ваше усмотрение. Сроки 4 дня на все. Пишите цены.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка дизайна буклета

    Добрый день, уважаемые фриалснсеры. Требуется разработка дизайна буклета и листовки. Более конкретно задача будет уточнена. Пока от вас нужно - портфолио. Стоимость изготовления отдельно для буклета (т.е. разворачивающийся лист, проспект по-другому), ...

    Верстка полиграфии40 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн почтовых открыток

    Необходим разработать дизайн 4х рекламных открыток для рассылки по e-mail. Тема - туризм в России. Фото будут представлены, некоторые нужно будет найти на фотостоках. 4 открытки - по сезонам года. ...

    Верстка полиграфии32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка рекламной листовки

    $50

    Необходимо сверстать рекламную листовку. Цветная, размер половина А4 в портретном (вертикальном) расположении. Подробное техническое задание и все необходимое для проекта находятся в приложенном файле. Выполнить проект необходимо до конца ...

    CorelDRAW
    Верстка полиграфии42 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Макет визитки

    4*0 личная визитка. Все данные - имя, телефон, почта, сайты проектов представлены в виде как бы облака тэгов, т.е. слова разного размера и м.б. яркости цветов. без логотипа. левый верхний угол пустой. Стандартные ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Визитка

    $100

    Всем добрый день!! Надо сделать небольшие брошюрки. Прикрепляю пример, который не подошел (Дизайн).Кто заинтересован пишите мне, вышлю более детально!

    Верстка полиграфии40 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Макеты наклеек

    $160

    Требуется дизайнер с фантазией, желательно художник с опытом работы в полиграфии ( либо с печатной продукцией ) и знанием тонкостей печати плоттера. Необходимо изготовить макеты наклеек для терминалов, а так же подготовить ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад