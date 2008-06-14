Корпоративный буклет

# 1 — $

Требуется разработать ки-вижуал для корпоративного буклета (первая+последняя страница и внутренний разворот)

По срокам - это скорее вызов себе нежели полноценный проект - дедайн понедельник 17:00 (16.06.08).

Кто не струсил - качаем вордфайл - и в бой.

Незабываем вконце указывать цену за каждый из своих вижуалов, а также цену за 16 страниц подобной роботы.