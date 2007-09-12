Сертификаты об обучении

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка445 просмотров

Необходимо разработать дизайн (желательно, несколько вариантов) сертификатов для центра обучения, которые выдаются после прохождения курсов обучающимся.

Краткое ТЗ:

Размеры- А4, способ печати- цветной струйный принтер на матовой фото-бумаге (180гр.). Никаких спецотделок. Все максимально просто.

Требования к дизайну: лаконичность, строгость + креатив, соблюдение фирм. цвет. гаммы, использование лого.

Требование к исполнителю: четкие врем. рамки, портфолио, возможность вносить коррективы по желанию заказчика.

Доп. инфо кину на мыло.

Жду Ваших предложений.

17 лет назад
alexandr-an
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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