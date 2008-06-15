Фирменные обои для рабочего стола

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка324 просмотра

Требуется дизайнер хорошим с художественным вкусом. Хорошо бы посмотреть работы в портфолио, самостоятельно выполненные коллажи, логотипы. ТЗ вышлю по запросу.

17 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

ash_e
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
26 отзывов(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

ash_e
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
26 отзывов(-1)
17 лет назад

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