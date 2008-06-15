Фирменные обои для рабочего стола

Добрый день, уважаемые фриалснсеры. Требуется разработка дизайна буклета и листовки. Более конкретно задача будет уточнена. Пока от вас нужно - портфолио. Стоимость изготовления отдельно для буклета (т.е. разворачивающийся лист, проспект по-другому), ...