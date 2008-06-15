Срочно! Сегодня! Нужен дизайн входного билета на клубное шоу. 1. Перевести в вектор текстовый логотип из джипега 2.Сделать флаер-билет Размер 1/8 от листа А4. Фотографии Ваши. ...
Фирменные обои для рабочего стола
Требуется дизайнер хорошим с художественным вкусом. Хорошо бы посмотреть работы в портфолио, самостоятельно выполненные коллажи, логотипы. ТЗ вышлю по запросу.
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