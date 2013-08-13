Необходимо в PDF сверстать документ из 8ми вордовский страниц. Документ не для печати, а только для просмотра с компьютера. Первая страница будет картиника, остальные семь - текст. В тексте будут ссылки, ...
Листовка для рекламы юридических услуг
Листовка формата А6, одна сторона, не более 3 цветов. Задача - быстро цеплять взгляд и доносить основную идею услуги: защита прав потребителя.
Подробности на www.vozvrat-deneg.ru
Просьба фрилансерам без портфолио не обращаться.
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