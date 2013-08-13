Листовка для рекламы юридических услуг

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  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок166 просмотров

Листовка формата А6, одна сторона, не более 3 цветов. Задача - быстро цеплять взгляд и доносить основную идею услуги: защита прав потребителя.

Подробности на www.vozvrat-deneg.ru

Просьба фрилансерам без портфолио не обращаться.

12 лет назад
hotepus
Максим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Работа была выполнена в полном объеме и в оговоренные сроки.
Была рада сотрудничеству. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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