Листовка для рекламы юридических услуг

Сегодня необходимо разработать макет презентации журнала, по которому завтра менеджеры будут презентовать этот журнал и рекламу в нем. Не одного выпуска журнала еще нет, поэтому нужно как-то выкручиваться в плане изображения пары страниц журнала, в ...