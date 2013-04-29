Оформить коммерческое предложение для печати

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен16 заявок183 просмотра

Есть текст готового коммерческого предложения от оптового интернет-магазина, который будет отдан в печать, а так же рассылаться по электронной почте, в формате *pdf. Необходимо бланк красиво оформить исходя из специфики магазина. Формат листовки А4, печать 4+4. Адрес сайта: www.daystyle.ru

Прошу представить портфолио.

12 лет назад
telebat
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Все сделано быстро и качественно! Очень приятное знакомство! Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!
Хороший заказчик и интересный проект. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн визитной карточки

    $20

    Необходимо разработать дизайн визитной карточки, соответствующей фирменному стилю компании (компания занимается ж/д поставками щебня). Желательно, что бы на визитке был логотип компании.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Визитка для интернет-магазина

    Приветствую. Нужно сделать два варианта красивой односторонней визитки для интернет-магазина дизайнерских игрушек (для двух разных направлений деятельности магазина). Несколько предложений текста, адрес сайта, QR-код с адресом сайта (могу подсказать, как его сделать). Возможно, несколько изображений ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Макет визитки (листовки)

    $50

    Всем привет, требуется макет визитки. Есть название фирмы, есть список услуг, требуется вставить тематическую картинку и гармонично разместить все элементы.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Каталог цветочной продукции

    Нужен каталог для магазина цветов (букеты, свадебные аксессуары, оформление интерьера). Оригинальный, нестандартный формат (доступный для печати в РФ). Примеры работ обязательны. Пишите пожалуйста ваши сроки и ...

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Деловая визитка

    $15

    Здравствуйте, нужно выполнить простую деловую визитку Стиль музыка, скрипка и фото-портрет. В визитке будут присутствовать Китайские иероглифы. Желательная цена: 10-15WMZ Выберу из первых 3-5 кандидатов. Срочно!

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн рекламных магнитов

    $16

    Изготовление макетов для серии рекламных магнитов с изображением фирменного героя (4шт). 1 магнит – максимальный размер квадрата 4,5 см х 4,5 см, форма – любая. изображение героя во вложении. ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать дизайн визитки

    Добрейшее время суток. На данный момент, сайт компании по разработке веб продуктов - находится на финальной стадии. Исходя из используемых цветов и концепции сайта - нужно будет разработать ...

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад