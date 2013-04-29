Оформить коммерческое предложение для печати

Есть текст готового коммерческого предложения от оптового интернет-магазина, который будет отдан в печать, а так же рассылаться по электронной почте, в формате *pdf. Необходимо бланк красиво оформить исходя из специфики магазина. Формат листовки А4, печать 4+4. Адрес сайта: www.daystyle.ru

Прошу представить портфолио.