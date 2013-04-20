Изготовление макетов для серии рекламных магнитов с изображением фирменного героя (4шт). 1 магнит – максимальный размер квадрата 4,5 см х 4,5 см, форма – любая. изображение героя во вложении. ...
Деловая визитка
Здравствуйте, нужно выполнить простую деловую визитку
Стиль музыка, скрипка и фото-портрет. В визитке будут присутствовать Китайские иероглифы.
Желательная цена: 10-15WMZ
Выберу из первых 3-5 кандидатов. Срочно!
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