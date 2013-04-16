Допечатная подготовка книги

Есть книга 220 страниц в ворде формат А5. Требуется не изменяя форматирования добавить текст постранично в корел, и сделать его в кривых. (на Выходе два файла в кривых и без). Проставить нумерацию страниц. Поля для корела скажу.

Цена и сроки.

Как проверить на смогу ли я. Берете любой текст в ворде, и вставляете в корел не блоком, а текстом сохраняя форматирование. Далее необходимо чтобы текст соответствовал параметрам страницы, по полям. Причем поля четных и не четных страниц различны.

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