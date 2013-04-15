Медицинский центр СитиМед

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт28 заявок192 просмотра

www.mccitymed.ru

нужно разработать дизайн 2х сторонней визитки медицинского ценртр и главного врача

и подароные сертификаты на УЗИ и косметологию

12 лет назад
shashkova
Мари 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$150
1 день

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад