www.mccitymed.ru нужно разработать дизайн 2х сторонней визитки медицинского ценртр и главного врача и подароные сертификаты на УЗИ и косметологию
Сверстать книгу в Индизайне
Здравствуйте!
Нужно сверстать книгу в индизайне, приблизительно 150-180 страниц, 10 иллюстраций + обложка (концепт есть, надо только будет соблюсти требования издательства).
Оговорюсь сразу - к задаче нужно будет приступить в мае. Исполнителя выберем до 25 апреля.
Если есть вопросы - обращайтесь, все разъясню.
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