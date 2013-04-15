Здравствуйте!

Нужно сверстать книгу в индизайне, приблизительно 150-180 страниц, 10 иллюстраций + обложка (концепт есть, надо только будет соблюсти требования издательства).

Оговорюсь сразу - к задаче нужно будет приступить в мае. Исполнителя выберем до 25 апреля.

Если есть вопросы - обращайтесь, все разъясню.