Есть задача оформления буклета по имеющемуся контенту и черновику буклета. Бюджет - по оценке исполнителя объем - 4-6 страниц А4 Контакты: rgaifullin
Буклет для строительной компании
Создание буклета для компании, занимающейся монолитным строительством и инженирингом. Реализовано 6 объектов промышленного и жилого строительства.
Буклет должен носить не рекламный, а презентационный характер, так как нацелен не на привлечение клиентов, а на презентацию компании потенциальным заказчикам.
На основании лого с сайта biltek-stroy.ru
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