Буклет для строительной компании

Создание буклета для компании, занимающейся монолитным строительством и инженирингом. Реализовано 6 объектов промышленного и жилого строительства.

Буклет должен носить не рекламный, а презентационный характер, так как нацелен не на привлечение клиентов, а на презентацию компании потенциальным заказчикам.

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