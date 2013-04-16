Буклет для строительной компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт23 заявки197 просмотров

Создание буклета для компании, занимающейся монолитным строительством и инженирингом. Реализовано 6 объектов промышленного и жилого строительства.

Буклет должен носить не рекламный, а презентационный характер, так как нацелен не на привлечение клиентов, а на презентацию компании потенциальным заказчикам.

На основании лого с сайта biltek-stroy.ru

12 лет назад
cat4cat
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15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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