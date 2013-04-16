Срочно требуется буклет

24 страницы А5 полноцвет + обложка.

На каждой полосе до 1200 знаков + несколько цитат и фоток. Материалы готовы.

Оформление – в меру стильный буклет для депутата.

Для ускорения - желательно работать по вашему шаблону.

Сроки: дизайн показываем сразу (если есть шаблоны) или до ночи сегодня, полосы сверстанные до воскресенья, корректура в течение воскресенья, в понедельник последняя корректура.

Пожелания:

светло-синий, белый

четкость в линиях

не сильно хай-тек, спокойная подача, т.к. 35% читателей - пенсионеры

1200-1600 знаков на полосу, хорошо читаемый основной шрифт

Не больше трех шрифтов (обыгрываем начертанием)

Без перегрузов, обыгрываем воздух

Работа только в программах Adobe. Все ответы в проект с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием примерной цены за дизайн и за полосы. Сроки не растягиваются.