Буклет

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок164 просмотра

Есть задача оформления буклета по имеющемуся контенту и черновику буклета.

Бюджет - по оценке исполнителя

объем - 4-6 страниц А4

Контакты: rgaifullin

12 лет назад
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад

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