24 страницы А5 полноцвет + обложка. На каждой полосе до 1200 знаков + несколько цитат и фоток. Материалы готовы. Оформление – в меру стильный буклет для депутата. Для ускорения ...
Буклет
Есть задача оформления буклета по имеющемуся контенту и черновику буклета.
Бюджет - по оценке исполнителя
объем - 4-6 страниц А4
Контакты: rgaifullin
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