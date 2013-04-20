Дизайн рекламных магнитов

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок201 просмотр

Изготовление макетов для серии рекламных магнитов с изображением фирменного героя (4шт).

1 магнит – максимальный размер квадрата 4,5 см х 4,5 см, форма – любая.

изображение героя во вложении.

1 сюжет- герой держит в руках сливочное масло (так во вложении)

2 сюжет – герой несет молоко или доит корову

3 сюжет – косит траву

4 сюжет – ваша фантазия

Бюджет - 500 рублей

12 лет назад
TataKosolap
Татьяна 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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