Нужна верстка под DLE. Дизайн покажу через личку.
Создать epub и др. из макетов в InDesign
Есть около 50 макетов книг в InDesign. Нужно сделать из них электронные книги во всех популярных форматах.
Заявки фрилансеров
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