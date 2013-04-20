Требуется крутой верстальщик с опытом работы

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Закрытнет заявок161 просмотр

Требуется верстальщик с опытом работы от 5 лет, граммотно настраивать и заливать пасадочные одностроничники, знающий написанием скриптов для форм заявок и сменой заголовкой под результат поиска из контекста, с опытом а/в тестирования. (visualwebsiteoptimizer)

12 лет назад
ikost
Илья 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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