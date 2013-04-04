Требуется верстальщик для заливки на хостинг, подключения счетчиков, настройки СMS Объем заливки http://thememotive.com/converting-landing-page/
HTML-верстка7 заявок
Закрыт
12 лет назад
Требуется верстальщик для заливки на хостинг, подключения счетчиков, настройки СMS Объем заливки http://thememotive.com/converting-landing-page/
Требуется верстальщик с опытом работы от 5 лет, граммотно настраивать и заливать пасадочные одностроничники, знающий написанием скриптов для форм заявок и сменой заголовкой под результат поиска из контекста, с опытом а/в тестирования. (visualwebsiteoptimizer)
Требуется руководитель проекта с опытом создания лендингов с высокой конверсией Ссылки на работы в данной тематике обязательны Собеседование по скайпу обязательно