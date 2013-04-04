ikost

Илья ikost

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Заливка и настройка CMS

    Требуется верстальщик для заливки на хостинг, подключения счетчиков, настройки СMS Объем заливки http://thememotive.com/converting-landing-page/

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется крутой верстальщик с опытом работы

    Требуется верстальщик с опытом работы от 5 лет, граммотно настраивать и заливать пасадочные одностроничники, знающий написанием скриптов для форм заявок и сменой заголовкой под результат поиска из контекста, с опытом а/в тестирования. (visualwebsiteoptimizer)

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать 20 лендингов

    Требуется руководитель проекта с опытом создания лендингов с высокой конверсией Ссылки на работы в данной тематике обязательны Собеседование по скайпу обязательно

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад