Дизайн визитной карточки

Приветствую. Нужно сделать два варианта красивой односторонней визитки для интернет-магазина дизайнерских игрушек (для двух разных направлений деятельности магазина). Несколько предложений текста, адрес сайта, QR-код с адресом сайта (могу подсказать, как его сделать). Возможно, несколько изображений ...