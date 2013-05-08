Приветствую. Нужно сделать два варианта красивой односторонней визитки для интернет-магазина дизайнерских игрушек (для двух разных направлений деятельности магазина). Несколько предложений текста, адрес сайта, QR-код с адресом сайта (могу подсказать, как его сделать). Возможно, несколько изображений ...
Дизайн визитной карточки
Необходимо разработать дизайн визитной карточки, соответствующей фирменному стилю компании (компания занимается ж/д поставками щебня).
Желательно, что бы на визитке был логотип компании.
Победитель конкурса
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