Дизайн визитной карточки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок1482 просмотра
#1$20

Необходимо разработать дизайн визитной карточки, соответствующей фирменному стилю компании (компания занимается ж/д поставками щебня).

Желательно, что бы на визитке был логотип компании.

12 лет назад
89286005450
Артём 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
#1
Отличная работа!!! У Ольги прекрасное чувство стиля, и что самое важное, она понимает заказчика! С ней легко и приятно работать!!! Рекомендую!!!
Очень довольна совместной работой!!!С Артемом очень приятно работать. Замечательный заказчик. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
#1

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