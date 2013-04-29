Визитка для интернет-магазина

Приветствую. Нужно сделать два варианта красивой односторонней визитки для интернет-магазина дизайнерских игрушек (для двух разных направлений деятельности магазина). Несколько предложений текста, адрес сайта, QR-код с адресом сайта (могу подсказать, как его сделать). Возможно, несколько изображений персонажей из ассортимента магазина.

Пожалуйста, оставляйте заявки с указанием цены и сроков. Заявки без цены и сроков не будут рассматриваться.