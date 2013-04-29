Визитка для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок212 просмотров

Приветствую. Нужно сделать два варианта красивой односторонней визитки для интернет-магазина дизайнерских игрушек (для двух разных направлений деятельности магазина). Несколько предложений текста, адрес сайта, QR-код с адресом сайта (могу подсказать, как его сделать). Возможно, несколько изображений персонажей из ассортимента магазина.

Пожалуйста, оставляйте заявки с указанием цены и сроков. Заявки без цены и сроков не будут рассматриваться.

12 лет назад
cuHopTuK
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
Татьяна прекрасно справилась с задачей, результатом я более чем доволен. Всё очень профессионально сделано. Спасибо за работу!
Хороший заказчик и интересный проект. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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