Сверстать в PDF документ из 8ми страниц

Необходимо в PDF сверстать документ из 8ми вордовский страниц. Документ не для печати, а только для просмотра с компьютера.

Первая страница будет картиника, остальные семь - текст. В тексте будут ссылки, которые должны быть кликабельными. Так же на каждой странице внизу должен быть колонтитул с названием документа и нумерацией страниц. Фон под текстом - легкий градиент.