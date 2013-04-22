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Афиши - детский сад
Здравствуйте, необходимо изготовить афиши А3 формата 5 шт. 4+0 для детских садов и дошкольных образовательных учреждений. Афиша №1 текст: Компания по организации праздников «РИМ» организует и проведет выпускной для детей начальной школы!
Ваши детки заканчивают 4-ый класс, впереди их ждет уже более серьезная учебная жизнь. Для ребенка это один из важных шагов, они чувствуют себя взрослей и уверенней. Но у каждого из них еще детское представление и понимание происходящего. Наша компания предлагает организовать детский выпускной вечер и подготовить детишек для дальнейшей серьезной учебы!
Мы подберем место для проведения мероприятия;
Подберем соответствующую программу и разработаем специальный сценарий;
Оформим и задекорируем помещение или игровую площадку;
Пригласим профессиональных аниматоров, веселых ведущих, артистов и музыкантов;
Придумаем множество конкурсов и розыгрышей;
Подготовим сладкие сюрпризы для детей (торт, шоколадный фонтан);
Пригласим фотографа или видео-оператора;
Конечно же танцы, поздравления, вручение грамот.
Для детей очень важно, чтобы такой день запомнился и был полон веселья и забав. Беззаботная детская пора заканчивается, а воспоминания остаются на всю жизнь!
Мы можем также предложить:
Надувные горки и батуты;
Игровые площадки;
Викторины, конкурсы;
Научное шоу;
Шоу мыльных пузырей;
Кукольные спектакли;
Обучающие уроки и программы;
Аквагрим;
Шары для моделирования;
Фокусники, клоуны и другие сказочные герои;
Музыкальное и световое оформление.
Звоните нам по телефонам: 8-(81378)-33-999 или +7-929-111-77-06
Заходите к нам на сайт WWW.33999.RU
Наш адрес: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 11
Все дороги ведут в РИМ…
Афиша № 2 текст: (Формат А3, яркая, красочная афиша для детей!)
Компания праздников «РИМ» организует и проведет детский праздник любого масштаба!
Выпускной в детском саду, день рождения или день ангела, любой календарный праздник, оздоровительные мероприятия, интерактивные уроки или же просто встреча с друзьями – всё это для нас не проблема!
Как это делаем мы:
• Мы подберем соответствующую программу для ваших детей;
• Найдем место для проведения мероприятия;
• Оформим и задекорируем помещение или игровую площадку;
• Пригласим великолепных ведущих, веселых аниматоров, артистов, музыкантов;
• Подготовим сладкие сюрпризы для детей (торт, шоколадный фонтан);
• Предоставим профессионального фотографа или видео-оператора.
А также мы можем предложить:
• Надувные горки и батуты;
• Игровые площадки;
• Викторины, конкурсы;
• Научное шоу;
• Шоу мыльных пузырей;
• Кукольные спектакли;
• Обучающие уроки и программы;
• Аквагрим;
• Шары для моделирования;
• Фокусники, клоуны и другие сказочные герои;
• Музыкальное и световое оформление.
Звоните нам по телефонам: 8-(81378)-33-999 или +7-929-111-77-06
Заходите к нам на сайт WWW.33999.RU
Наш адрес: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 11
Все дороги ведут в РИМ…
Афиша № 4 текст: Компания праздников «РИМ» организует и проведет детский праздник любого масштаба!
Выпускной в начальной школе, день рождения или день ангела, любой календарный праздник, оздоровительные мероприятия, интерактивные уроки или же просто встреча с друзьями – всё это для нас не проблема!
Как это делаем мы:
– Мы подберем соответствующую программу для ваших детей;
– Найдем место для проведения мероприятия;
– Оформим и задекорируем помещение или игровую площадку;
– Пригласим великолепных ведущих, веселых аниматоров, артистов, музыкантов;
– Подготовим сладкие сюрпризы для детей (торт, шоколадный фонтан);
– Предоставим профессионального фотографа или видео-оператора.
А также мы можем предложить:
• Надувные горки и батуты;
• Игровые площадки;
• Викторины, конкурсы;
• Научное шоу;
• Шоу мыльных пузырей;
• Кукольные спектакли;
• Обучающие уроки и программы;
• Аквагрим;
• Шары для моделирования;
• Фокусники, клоуны и другие сказочные герои;
• Музыкальное и световое оформление.
Звоните нам по телефонам: 8-(81378)-33-999 или +7-929-111-77-06
Заходите к нам на сайт WWW.33999.RU
Наш адрес: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 11
Все дороги ведут в РИМ…
Афиша № 5 (для выпускников ВУЗов) текст:Компания по организации праздников «РИМ» предлагает креативные, оригинальные решения в организации и проведении окончания государственных экзаменов.
Студенческие годы – самое беззаботное и веселое время, которое вспоминают еще долгие-долгие годы. А выпуск из университета, академии или профессионального училища — это долгожданное и торжественное событие, которое должно быть запоминающимся, веселым и необычным. Мы поможем осуществить все ваши задумки, исполнить все пожелания, сделать его неповторимым и самым красивым праздником!
Мы предлагаем вам несколько вариантов проведения мероприятия:
1. Пакет услуг – «Лайт»:
Оригинальный сценарий от компании «РИМ»;
Подбор места проведения праздничного мероприятия;
Звуковое и световое оформление;
Услуги профессиональной ведущей;
Дискотека от опытного ди-джея.
Стоимость программы от 30000 руб.
2. Пакет услуг – «Загородный коттедж»:
Оригинальный сценарий от компании «РИМ»;
Подбор и аренда коттеджа для мероприятия;
Звуковое и световое оформление;
Услуги профессиональных ведущих;
Дискотека от опытного ди-джея.
Стоимость программы от 50000 руб.
3. Пакет услуг – «Шоу»:
Оригинальный сценарий от компании «РИМ»;
Подбор места проведения праздничного мероприятия;
Звуковое и световое оформление;
Арт-ведущие из Санкт-Петербурга (Comedy Stayle);
Выступление шоу-группы (на выбор);
Дискотека от лучшего ди-джея;
Фаер-шоу в конце программы.
Стоимость программы от 80000 руб.
Дополнительно можно заказать:
• Катание и встреча рассвета на яхте – 1500 руб./чел.
• Запуск небесных фонариков – 200 руб./чел.
• Фото и видео-съемка (+ обработка, запись на диск) – 3000 руб./час
• Украшение помещения гелиевыми шарами;
• Шоколадный фонтан и многое другое.
Звоните нам по телефонам: 8-(81378)-33-999 или +7-929-111-77-06
Заходите к нам на сайт WWW.33999.RU
Наш адрес: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 11
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