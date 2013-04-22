Афиши - детский сад

Здравствуйте, необходимо изготовить афиши А3 формата 5 шт. 4+0 для детских садов и дошкольных образовательных учреждений. Афиша №1 текст: Компания по организации праздников «РИМ» организует и проведет выпускной для детей начальной школы!

Ваши детки заканчивают 4-ый класс, впереди их ждет уже более серьезная учебная жизнь. Для ребенка это один из важных шагов, они чувствуют себя взрослей и уверенней. Но у каждого из них еще детское представление и понимание происходящего. Наша компания предлагает организовать детский выпускной вечер и подготовить детишек для дальнейшей серьезной учебы!

 Мы подберем место для проведения мероприятия;

 Подберем соответствующую программу и разработаем специальный сценарий;

 Оформим и задекорируем помещение или игровую площадку;

 Пригласим профессиональных аниматоров, веселых ведущих, артистов и музыкантов;

 Придумаем множество конкурсов и розыгрышей;

 Подготовим сладкие сюрпризы для детей (торт, шоколадный фонтан);

 Пригласим фотографа или видео-оператора;

 Конечно же танцы, поздравления, вручение грамот.

Для детей очень важно, чтобы такой день запомнился и был полон веселья и забав. Беззаботная детская пора заканчивается, а воспоминания остаются на всю жизнь!

Мы можем также предложить:

 Надувные горки и батуты;

 Игровые площадки;

 Викторины, конкурсы;

 Научное шоу;

 Шоу мыльных пузырей;

 Кукольные спектакли;

 Обучающие уроки и программы;

 Аквагрим;

 Шары для моделирования;

 Фокусники, клоуны и другие сказочные герои;

 Музыкальное и световое оформление.

Звоните нам по телефонам: 8-(81378)-33-999 или +7-929-111-77-06

Заходите к нам на сайт WWW.33999.RU

Наш адрес: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 11

Все дороги ведут в РИМ…

Афиша № 2 текст: (Формат А3, яркая, красочная афиша для детей!)

Компания праздников «РИМ» организует и проведет детский праздник любого масштаба!

Выпускной в детском саду, день рождения или день ангела, любой календарный праздник, оздоровительные мероприятия, интерактивные уроки или же просто встреча с друзьями – всё это для нас не проблема!

Как это делаем мы:

• Мы подберем соответствующую программу для ваших детей;

• Найдем место для проведения мероприятия;

• Оформим и задекорируем помещение или игровую площадку;

• Пригласим великолепных ведущих, веселых аниматоров, артистов, музыкантов;

• Подготовим сладкие сюрпризы для детей (торт, шоколадный фонтан);

• Предоставим профессионального фотографа или видео-оператора.

А также мы можем предложить:

• Надувные горки и батуты;

• Игровые площадки;

• Викторины, конкурсы;

• Научное шоу;

• Шоу мыльных пузырей;

• Кукольные спектакли;

• Обучающие уроки и программы;

• Аквагрим;

• Шары для моделирования;

• Фокусники, клоуны и другие сказочные герои;

• Музыкальное и световое оформление.

Звоните нам по телефонам: 8-(81378)-33-999 или +7-929-111-77-06

Заходите к нам на сайт WWW.33999.RU

Наш адрес: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 11

Все дороги ведут в РИМ…

Афиша № 4 текст: Компания праздников «РИМ» организует и проведет детский праздник любого масштаба!

Выпускной в начальной школе, день рождения или день ангела, любой календарный праздник, оздоровительные мероприятия, интерактивные уроки или же просто встреча с друзьями – всё это для нас не проблема!

Как это делаем мы:

– Мы подберем соответствующую программу для ваших детей;

– Найдем место для проведения мероприятия;

– Оформим и задекорируем помещение или игровую площадку;

– Пригласим великолепных ведущих, веселых аниматоров, артистов, музыкантов;

– Подготовим сладкие сюрпризы для детей (торт, шоколадный фонтан);

– Предоставим профессионального фотографа или видео-оператора.

А также мы можем предложить:

• Надувные горки и батуты;

• Игровые площадки;

• Викторины, конкурсы;

• Научное шоу;

• Шоу мыльных пузырей;

• Кукольные спектакли;

• Обучающие уроки и программы;

• Аквагрим;

• Шары для моделирования;

• Фокусники, клоуны и другие сказочные герои;

• Музыкальное и световое оформление.

Звоните нам по телефонам: 8-(81378)-33-999 или +7-929-111-77-06

Заходите к нам на сайт WWW.33999.RU

Наш адрес: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 11

Все дороги ведут в РИМ…

Афиша № 5 (для выпускников ВУЗов) текст:Компания по организации праздников «РИМ» предлагает креативные, оригинальные решения в организации и проведении окончания государственных экзаменов.

Студенческие годы – самое беззаботное и веселое время, которое вспоминают еще долгие-долгие годы. А выпуск из университета, академии или профессионального училища — это долгожданное и торжественное событие, которое должно быть запоминающимся, веселым и необычным. Мы поможем осуществить все ваши задумки, исполнить все пожелания, сделать его неповторимым и самым красивым праздником!

Мы предлагаем вам несколько вариантов проведения мероприятия:

1. Пакет услуг – «Лайт»:

 Оригинальный сценарий от компании «РИМ»;

 Подбор места проведения праздничного мероприятия;

 Звуковое и световое оформление;

 Услуги профессиональной ведущей;

 Дискотека от опытного ди-джея.

Стоимость программы от 30000 руб.

2. Пакет услуг – «Загородный коттедж»:

 Оригинальный сценарий от компании «РИМ»;

 Подбор и аренда коттеджа для мероприятия;

 Звуковое и световое оформление;

 Услуги профессиональных ведущих;

 Дискотека от опытного ди-джея.

Стоимость программы от 50000 руб.

3. Пакет услуг – «Шоу»:

 Оригинальный сценарий от компании «РИМ»;

 Подбор места проведения праздничного мероприятия;

 Звуковое и световое оформление;

 Арт-ведущие из Санкт-Петербурга (Comedy Stayle);

 Выступление шоу-группы (на выбор);

 Дискотека от лучшего ди-джея;

 Фаер-шоу в конце программы.

Стоимость программы от 80000 руб.

Дополнительно можно заказать:

• Катание и встреча рассвета на яхте – 1500 руб./чел.

• Запуск небесных фонариков – 200 руб./чел.

• Фото и видео-съемка (+ обработка, запись на диск) – 3000 руб./час

• Украшение помещения гелиевыми шарами;

• Шоколадный фонтан и многое другое.

Звоните нам по телефонам: 8-(81378)-33-999 или +7-929-111-77-06

Заходите к нам на сайт WWW.33999.RU

Наш адрес: 188800, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 11