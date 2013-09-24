Перерисовать наклейки для айпада по образцу

$50
Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок159 просмотров
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Вот пример картинок http://thedecalguru.com/ipad-decals/

Нужно нарисовать для сдачи в типографию такие же, что бы они идеально подходили под размер и пропорции айпада и логотипа Apple

10 лет назад
Yarick77
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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