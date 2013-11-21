Буклет формата А4

Верстка полиграфииЗавершен12 заявок161 просмотр
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Необходимо разработать дизайн буклета формата А4, без фальцев, с обложкой и внутренними страницами.

Дизайн должен быть выдержан в стилистике веб-сайта. По страницам нужно будет раскидать 50-70 товарных наименований с небольшим описанием. Обработка фото не требуется. От вас приблизительный бюджет и сроки.

10 лет назад
narkom
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ches1er26
Дмитрий 
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$50
3 дня
Работа сдана в срок, были некритичные неточности в исполнении, в целом сотрудничеством доволен.
Василий отличный заказчик. Чётко поставленное тз, не требующее уточнений, а также 100% предоплата проекта оставили от сотрудничества хорошие впечатления , несмотря на мою невнимательность. Большое спасибо за проект!
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