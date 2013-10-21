Необходимо создать брошюру книг интернет-магазина

Верстка полиграфииЗавершен9 заявок207 просмотров
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Брошура состоит из 50 (+-) книг, Каждая страница разбита на рубрику (5-10 книг относятся 1 рубрике). В каталоге размещаются книги которые являются - товарами из рейтингов, например http://moipokupki.com.ua/books/zaryadka-dlya-uma193265.html. На каждой странице - несколько предложений о нас, информация о доставке, адрес сайта с лого и контакты.

Остановились на варианте А4, цветной с двух сторон - по 12 книг с каждой стороны А4, сгинать не будем. Все 48 книг = 2 листа с двух сторон (дизайн одинаковый, каждый лист автономный друг от друга)

Подробности в брифе

Список книг и рубрикация - в екселе

10 лет назад
brazo
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$150
5 дней
Отличное исполнение, креативно и сочно. Всегда на связи, даже на выходных, принимает любые замечания и старается помочь
Работаем не в первый раз. все как всегда четко и понятно. Спасибо.
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