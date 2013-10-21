Необходимо создать брошюру книг интернет-магазина

Брошура состоит из 50 (+-) книг, Каждая страница разбита на рубрику (5-10 книг относятся 1 рубрике). В каталоге размещаются книги которые являются - товарами из рейтингов, например http://moipokupki.com.ua/books/zaryadka-dlya-uma193265.html. На каждой странице - несколько предложений о нас, информация о доставке, адрес сайта с лого и контакты.

Остановились на варианте А4, цветной с двух сторон - по 12 книг с каждой стороны А4, сгинать не будем. Все 48 книг = 2 листа с двух сторон (дизайн одинаковый, каждый лист автономный друг от друга)

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