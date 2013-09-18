Макет календаря-пирамидки

Верстка полиграфииЗакрыт8 заявок116 просмотров
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Сделать красивый дизайн в кореле. Макет и ТЗ скину исполнителю.

10 лет назад
ruslan19
Руслан 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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