Дизайн и подготовка макета брошюры-презентации

Верстка полиграфииЗакрыт10 заявок288 просмотров
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Необходимо сделать дизайн-макет презентации для печати на основе пдф-презентации. (15 страниц). Подобрать из оперделенных источников фотографии, привести их в нормальный вид.

10 лет назад
cantadora
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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