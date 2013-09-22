Создать прайс лист в excel с фотографиями

Добрый день!

Требуется создать прайс лист в Экселе на основе сайта поставщика. Структура прайса во вложении. Все позиции берем на англоязычном сайте поставщика, заносим описание без перевода. В прайс заносим как оригинальный артикул, так и видоизмененный, который меняете сами, по схеме FR добавляем перед артикулом и к последней цифре прибавляем цифру 3.

Так же к каждой позиции необходимо создать папку с именем видоизмененного артикула, куда внести все картинки этого товара. НО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ - картинки их по 20-30 на товар необходимо разрезать на отдельные, так как на сайте они в виде одной длинной "сшитой" вертикальной картинки.

Всего 400 позиций.

К работе нужно преступить сразу, и просьба у кого нет времени не оставлять заявку. Жду ваши ценовые предложения и сроки исполнения.