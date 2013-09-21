Изменения в буклете InDesign

Необходима верстка книги, размер предварительный 210х297мм, цвет 4+4, обложка 4 стр. Блок 192 стр., 4+4. + обработка изображения - фотографии, карты, схемы, ориентировочно до 300 шт. Необходимо - подготовка фотографий, склейка, улучшение цветопередачи и резкости. По ...
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Нужно в части буклета вставить переведенный на русский язык текст (всего 3 листа получается). Затем нужно дополнительным файлом разбить буклет постранично для того, чтобы в том числе его можно было бы напечатать на принтере листами А4 (всего 6 страниц получится).
Т.е. отдельно, чтобы был буклет как есть (только с вставленным переводом) и отдельно — тот же буклет отдельным файлом постранично.
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