Изменения в буклете InDesign

Нужно в части буклета вставить переведенный на русский язык текст (всего 3 листа получается). Затем нужно дополнительным файлом разбить буклет постранично для того, чтобы в том числе его можно было бы напечатать на принтере листами А4 (всего 6 страниц получится).

Т.е. отдельно, чтобы был буклет как есть (только с вставленным переводом) и отдельно — тот же буклет отдельным файлом постранично.