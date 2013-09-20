Убрать фон у картинки

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10 лет назад
latitudeestates
Милешкина 
39 летСША
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ShavrovDm
Дмитрий 
37 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Spasibo, ochen bistro i kachestvenno. Posmotrel na primer, utochnil detali, kotoriye mi ne produmali i sozdal to chto nujno. Priyatno rabotat - povtorim eshe raz.
Приятно работать с такими заказчиками. Четко поставлена цель задачи, быстрая оплата. Рекомендую.
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