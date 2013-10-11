Доработка дизайна каталога

$100
Верстка полиграфииЗавершен13 заявок208 просмотров
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Доработка оформления дизайна допечатная подготовка каталога по уже начатому проекту. Общий объём каталога 16страниц. Шаблон дизайна страниц уже разработан, обложка разработана.

10 лет назад
Andreycnt
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$80
1 день
С заданием справился качественно и в срок, советую!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
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