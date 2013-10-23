Дизайн рекламных материалов

Верстка полиграфииЗавершен8 заявок162 просмотра
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Необходим дизайн и вёрстка следующих рекламных материалов: визитки, буклеты формата А4, баннер на транспорт и картинка для ЖК панелей. Вот краткое ТЗ:

(РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ)

Размеры банера: длинна 415 см, ширина 196см

файлы в pdf или eps

цветовая модель СМУК

разрешение не менее 120 dpi

масштаб 1:1 (если уменьшено, то разрешение увеличить кратно

уменьшению)

Изображение и тексты в кривых и векторах.

(РЕКЛАМА НА ЖК ПАНЕЛЯХ)

Технические требования к макету (ролику):

Размер макета – 1080х1920 пикселей (ШхВ, вертикальный)

Видимая часть – 1000х1800 пикс.

Формат tif\pdf

(ВИЗИТКИ)

Формат tif\pdf

Стандартные размеры, визитка двух сторонняя

(РЕКЛАМНЫЕ ЛИСТОВКИ ФОРМАТА А4)

Формат tif\pdf

Размер А4

Основная идея того, как материалы должны выглядеть уже есть, также в наличии все фотоматериалы, остаётся только грамотно всё склепать.

Жду ваших предложений, заранее благодарен за внимание.

P.S. только безопасная сделка и только для людей с положительными отзывами.

10 лет назад
intpereezd
Павел 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$130
4 дня
Без малейших зазрений совести рекомендую Татьяну как ну просто величайшего исполнителя! Мне необходимо было сделать листовки, визитки и баннер. Материалы (фото, тексты, и дизайн) уже были готовы, оставалось только скомпоновать их вместе. Татьяна проявила инициативу и по каждой позиции скинула 5-6 вариантов!!!! В общем, единственная проблема при работе с ней, это выбрать из всего множества её великолепных работ, самую лучшую! С уважением, Руководитель отдела логистики ООО "Умный переезд" Борисов Павел Игоревич
Спасибо за проект, хорошо поработали. Все на высоте - и ТЗ, и комментарии, и оплата. Мои рекомендации коллегам!! И.. работаем дальше))
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