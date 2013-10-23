Дизайн рекламных материалов

Необходим дизайн и вёрстка следующих рекламных материалов: визитки, буклеты формата А4, баннер на транспорт и картинка для ЖК панелей. Вот краткое ТЗ:

(РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ)

Размеры банера: длинна 415 см, ширина 196см

файлы в pdf или eps

цветовая модель СМУК

разрешение не менее 120 dpi

масштаб 1:1 (если уменьшено, то разрешение увеличить кратно

уменьшению)

Изображение и тексты в кривых и векторах.

(РЕКЛАМА НА ЖК ПАНЕЛЯХ)

Технические требования к макету (ролику):

Размер макета – 1080х1920 пикселей (ШхВ, вертикальный)

Видимая часть – 1000х1800 пикс.

Формат tif\pdf

(ВИЗИТКИ)

Формат tif\pdf

Стандартные размеры, визитка двух сторонняя

(РЕКЛАМНЫЕ ЛИСТОВКИ ФОРМАТА А4)

Формат tif\pdf

Размер А4

Основная идея того, как материалы должны выглядеть уже есть, также в наличии все фотоматериалы, остаётся только грамотно всё склепать.

Жду ваших предложений, заранее благодарен за внимание.

P.S. только безопасная сделка и только для людей с положительными отзывами.