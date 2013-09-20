Конвертировать каталог из CorelDraw в Indesign

Брошура состоит из 50 (+-) книг, Каждая страница разбита на рубрику (5-10 книг относятся 1 рубрике). В каталоге размещаются книги которые являются - товарами из рейтингов, например http://moipokupki.com.ua/books/zaryadka-dlya-uma193265.html. На каждой странице - несколько предложений о ...
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Требуется конвертировать часть каталога , которая соответствует позициям оборудования, из CorelDraw в Indesign.
Главное условие - чтобы позиции каталога автоматически переверстывались в Indesign при добавлении/удалении позиций.
Так , как делается в учебнике http://tv.adobe.com/watch/instant-indesign/automating-a-catalog-with-data-merge/
Всего каталоге сейчас 42 позиции на 7-ми разворотах.
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