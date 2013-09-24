Доделать подарочный сертификат в AI

Нужна 1 строчка текста (будет предоставлено) + подбор изображения. Новогодняя тематика. Диаметр печати 40 мм.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Купил шаблон подарочного сертификата. Но с иллюстратором не умею работать. Нужно заменить текст на карте и написать пару строчек + сделать небольшой градиент. http://graphicriver.net/item/minimalist-gift-cards/238643
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