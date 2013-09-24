Необходимо доработать рекламный флаер.

Сделал в кореле примерное подобие рекламного флаера строительных услуг, дальше не бычу:( необходимо немного подкорректировать, возможно сделать его чуть более привлекательным. Он до слез простой: 3 фото и немного текста. Фото на авве. Помогите пожалуйста...