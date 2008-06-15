Сделать макет рекламной растяжки 2x2 метра

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт39 заявок404 просмотра

Сделать макет рекламной растяжки (предполагается печать на виниле),

размер 2x2 метра. Есть все рисунки, нужно просто грамотно оформить

и правильно сверстать макет. Цена не определена, предлагайте..

P.S.

Выберем человека предложившего наиболее разумную цену.

17 лет назад
karpoffdesign
Олег 
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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