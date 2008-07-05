Дизайн визитной карточки для фотографа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен26 заявок374 просмотра

Требуется сделать дизайн визитной карточки для фотографа

мой сайт a-mikheev.ru

хотелось бы видеть: фирменный стиль (логотип) плюс контактная информация

строго и стильно

в виде хохломы не надо!

Ваши условия и предложения?

17 лет назад
voskres
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

hrumk
63 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$50
7 дней
Евгений один из многих людей, которые предложили свои услуги, согласился сделать это на минимальных финансовых условиях, я согласился. Работу делали паралельно несколько человек, но что самое поразительное, как оказалось, профессионально смог справится только Евгений. Что еще понравилось: на любые предложения по доработке материала (в частности задача стояла сделать логотип плюс визитную карточку) Евгений достаточно тепло относился и компетентно вел переговоры.Я очень доволен работой и сотрудничеством с Евгением Полуниным.
Очень приятный в общении заказчик - рекомендую!

Заявки фрилансеров

hrumk
63 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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