Дизайн визитной карточки для фотографа

Евгений один из многих людей, которые предложили свои услуги, согласился сделать это на минимальных финансовых условиях, я согласился. Работу делали паралельно несколько человек, но что самое поразительное, как оказалось, профессионально смог справится только Евгений. Что еще понравилось: на любые предложения по доработке материала (в частности задача стояла сделать логотип плюс визитную карточку) Евгений достаточно тепло относился и компетентно вел переговоры.Я очень доволен работой и сотрудничеством с Евгением Полуниным.