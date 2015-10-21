Верстка 3-х страниц а5 с элементами инфографики

Верстка полиграфииЗакрыт3 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовые страницы с информацией, необходимо переработать дизайн этих страниц под новый фирменный стиль. Нужна креативная, легкая, современная верстка.

Схема работы такая:

1. Вы отправляете мне не менее 3-х вариантов верстки первой страницы в течение суток после получения материалов.

2. Утверждаем один из вариантов, который покажется наиболее удачным.

3. Верстаете остальные две страницы в соответствии с выбранной стилистикой.

4. Получаете оплату (желательно на карту сбербанка).

Новый фирменный стиль представлен только готовой обложкой, поэтому поле для творчества достаточное.

Общий срок выполнения - не более 2-х суток после получения материалов.

Пожалуйста, указывайте ссылки на Ваши наиболее удачные работы из портфолио в области нестандартной верстки.

8 лет назад
Manto
Мария 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать буклет

    Дорогие фрилансеры, добрый день. Необходимо сверстать буклет. Объем около 25-30 страниц, формат А4, ориентация книжная (можете корректировать итоговое кол-во станиц по необходимости; сейчас текст + изображения занимают 28 страниц в формате Word). Нам нужны: 1) Вариант для печати в типографии  2) ...

    Верстка полиграфии35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка дизайна этикетки на товар ТМ Waybread

    $15

    Необходимо разработать этикетку-наклейку для [b]прозрачного полиэтиленового пакета[/b], в который будет упакована сумка-органайзер для автомобиля. Сумка черного цвета, поэтому этикетка должна быть интересной, яркой, привлекающей внимание к логотипу. Формат А6 (105 x 148 mm ), форма строго прямоугольная. Будет ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать электронную версию изображения для печати на основе фото

    $15

    Имеется физическая копия изображения на основе которой необходимо создать точную электронную версию этого же изображения (сертификат). Необходимо также учесть возможность редактирования, добавления и изменения текста. Шрифты - Nyte Medium, Nyte Thin, Nyte Thin Italic, Nyte Medium ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать книгу в формате PDF

    $15

    Необходимо сверстать книгу форматом 20х20 см. 48 страниц + обложка в формате PDF, подходящую для печати. В книге будет текст + фотографии и несколько рисунков. Вёрстка простая, разблюдовка по всем полосам будет приложена к тех.заданию. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка каталога

    Доброго времени суток! Верстка детского каталога. Детский каталог, только верстка без дизайна. В каталоге будут детские работы, всего 130 работ по 2 на странице, и подписи работ на 3 языках и все, примерно будет 65 страниц. Верстка ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка прайса (40 страниц) в иллюстраторе

    Здравствуйте! Нужно 40 страниц прайса (салон красоты) из Корела первести в иллюстратор. То есть оформление, размещение на странице, брендбук - все есть. Нужно чтоб исходник прайса был в иллюстраторе (сейчас он в кореле). Во вложении - как выглядит ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Буклет каталог товаров и услуг

    Требуется создать Буклет - каталог товаров и услуг компании. Тема GPS трекеры, датчики, мониторинг транспорта и т.д. Всю необходимую информацию тексты, фото дадим. Большинство информации находится в pdf форматах Нужно все собрать, отредактировать, отрисовать, сделать красиво, чтобы получился ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Предпечатная подготовка пакета

    Нужно подготовить к печати пластиковый пакет. Размер 40x30.  Прикрепила "пример" допечатной подготовки. Так же в прикрепленных файлах есть превью пакета когда он уже будет готовый. И архив с материалами (логотип и паттерн). От вас хотела бы получить допечтку в формате ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад