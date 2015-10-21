Верстка 3-х страниц а5 с элементами инфографики

Есть готовые страницы с информацией, необходимо переработать дизайн этих страниц под новый фирменный стиль. Нужна креативная, легкая, современная верстка.

Схема работы такая:

1. Вы отправляете мне не менее 3-х вариантов верстки первой страницы в течение суток после получения материалов.

2. Утверждаем один из вариантов, который покажется наиболее удачным.

3. Верстаете остальные две страницы в соответствии с выбранной стилистикой.

4. Получаете оплату (желательно на карту сбербанка).

Новый фирменный стиль представлен только готовой обложкой, поэтому поле для творчества достаточное.

Общий срок выполнения - не более 2-х суток после получения материалов.

Пожалуйста, указывайте ссылки на Ваши наиболее удачные работы из портфолио в области нестандартной верстки.